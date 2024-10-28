В одном из районов Минска открыли супермаркет с 18 кассами и мексиканскими врапами. Что по ценам?

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Опубликовано: 28.10.2024 12:47 , Обновлено: 28.10.2024

На Юго-Западе Минска открылся супермаркет "Санта", главной особенностью которого является внушительная площадь в 1500 "квадратов". В пресс-службе торговой сети рассказали, что магазин не только обновили, но и добавили кассы — теперь их 18. Вниманию белорусов — отдел кулинарии, гастробар, салат-бар, пекарня и пиццерия.

Магазин находится по адресу: проспект Газеты “Правда”, 20. На площади в 1500 кв.м. расположились мясной и молочный отделы, бакалейные ряды с макаронами, крупами, консервами, напитками и сладостями. Предусмотрена фруктово-овощная зона.

Среди таких классических предложений, как роллы, салаты и цыплята на гриле, покупателям предложили витрину с готовой едой, а также продукцию собственной пекарни и пиццерии, где, например, можно попробовать грузинские хачапури и мексиканские врапы. [info_b]Врапы — разновидность буррито в виде рулета из лаваша (тортильи) с мясной или салатной начинкой. В отличие от шаурмы содержит много слоёв, подаётся на тарелке с ножом и вилкой, а соус (сальса, сметана и майонез) — отдельно.[/info_b]

Что по ценам?

По состоянию на 28 октября цены в обновлённом магазине были следующие:

хурма – 6,99 рубля за килограмм,

киви – 5,99 рубля за килограмм;

виноград “Тайфи” – 5,49 рубля за килограмм;

красные киви — 7,99 рубля за 300 граммов;

тушка кальмара — 9,99 рубля за килограмм;

слабосолёная форель – 11,99 рубля за 200 граммов,

филе сельди «Матиас» – 3,99 рубля за 250 граммов,

паста с тунцом и лососем – 2,29 рубля за 140 граммов,

пельмени «Бабушка Аня» — 3,99 рубля за 430 граммов,

300-граммовый шоколад Milka – 10,99 рубля.

[info_b]Магазин работает с 9:00 до 23:00. За товары можно рассчитаться в 18 кассах: 12 из них – обычные, ещё 6 – терминалы самообслуживания.[/info_b]





























Ранее Telegraf.news писал, что в столице открыли первый в Минске магазин “Евроопт” без кассиров и продавцов. Оплатить покупку здесь можно через кассы самообслуживания — банковской картой, смартфоном, умными часами или даже наличными. Расположился “умный” магазин в элитном микрорайоне “Минск-Мир”.

В Минске открыли первый в стране «Евроопт» без продавцов. А наличными расплатиться можно?