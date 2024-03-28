В Беларуси предложили повысить необлагаемые налогом кэшбэки и бонусы до 10%

Опубликовано: 28.03.2024 13:33 , Обновлено: 28.03.2024

Министерство по налогам и сборам предложило внести изменения в Указ президента Беларуси ”О развитии безналичных расчетов“. В проекте поправок предусмотрели увеличение "вознаграждений" для покупателей при безналичном расчёте.

О готовящихся изменениях в президентский указ рассказали в пресс-службе Национального банка Беларуси.

В проекте предусмотрели снижение предельного размера платежа наличными деньгами, которые юридические лица и предприниматели принимают от покупателей (физических лиц) при продаже им товаров, работ и услуг. Предполагается поэтапное снижение с 500 базовых величин до 100 базовых величин в течение 2024-2025 годов.

В то же время проект должен “простимулировать” покупателей пользоваться безналичными способами оплаты за товары и услуги. Для этого в поправках предусмотрели повышение размера вознаграждения (кешбэка), которое будет выплачиваться “от суммы безналичного платежа и необлагаемого подоходным налогом с физических лиц, с 2 до 10%”.

“Принятие данного законопроекта окажет положительное влияние на дальнейшее развитие программ лояльности, предусматривающих выплаты физическим лицам вознаграждения за проведение платежей в безналичной форме, что будет стимулировать физических лиц к более активному проведению безналичных платежей”, — заявили в пресс-службе Нацбанка.

В банке предложили поучаствовать в обсуждении изменений указа. Замечания и предложения можно присылать на правовой форум Беларуси с 28 марта по 8 апреля 2024 года.

Ранее Telegraf.news писал о том, что в МВД Беларуси с 1 марта в соответствии с указом президента Нацбанк и силовики могут заблокировать некоторым белорусам банковские переводы в целях “максимального снижения финансовой и технической привлекательности Беларуси для киберпреступников”.

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