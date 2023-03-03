С 2023 года некоторые белорусы обязаны платить налог на подарки от родственников. Когда и какую сумму?

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Опубликовано: 03.03.2023 09:28 , Обновлено: 03.03.2023

Не все заметили, что в Налоговый кодекс внесли ранее правки, согласно которым с 2023 года некоторые белорусы должны будут платить налоги на подарки от близких родственников. Выяснили, кого именно касается это нововведение и какую сумму нужно заплатить.

Как объяснял начальник инспекции МНС по Гомельской области Дмитрий Калеев, для большинства граждан «подарки, полученные от близких родственников не зависимо от их размеров не признаются объектом налогообложения подоходным налогом, и соответственно по таким доходам не надо подавать декларацию».

Однако, согласно пункту 22(1) ст. 208 Налогового Кодекса, доходы (подарки), полученные от близких родственников, опекунов, попечителей и т.д. и превышают (в сумме от всех источников) 100 базовых величин (сейчас 3700 BYN) в течение налогового периода (например, календарного года), все же облагаются налогом если белорус:

указал этот доход в пояснениях об источниках доходов;

на дату начала проверки непрерывно в течение 5 лет и более относился к трудоспособным гражданам, не занятым в экономике (был так называемым «тунеядцем») и был включен в соответствующую базу данных.

Тогда он (если выполнены оба условия) должен выплатить подоходный налог в размере 10% от суммы, которая превышает 100 базовых .

Напомним, налоговую декларацию по подоходному налогу физлиц с доходов, полученных в 2022 году, нужно успеть подать до 31 марта 2023 года. Как правильно заполнить документ, можно почитать на сайте Министерства по налогам и сборам по ссылке.