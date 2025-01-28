В налоговой рассказали, когда белорусы могут не платить за поездку в такси

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Опубликовано: 28.01.2025 18:11 , Обновлено: 28.01.2025

В Министерстве по налогам и сборам рассказали о ситуации, когда белорусы могут не платить за поездку в такси. Оказывается, это официально разрешено на основании абзаца 10 ч. 1 ст. 28 закона РБ от 14 августа 2007 года №278-З «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках», а также абзацем 9 п. 169 Правил автомобильных перевозок, утверждённых постановлением Совмина Беларуси от 30 июня 2008 года №972 «О некоторых вопросах автомобильных перевозок пассажиров».

Речь идёт о ситуации, если водитель такси работает с неисправным, выключенным или заблокированным кассовым оборудованием, объяснили в налоговой. В случае возникновения конфликтной ситуации и наличия угрозы причинения вреда в МНС посоветовали белорусам звонить по короткому номеру 102 и сообщать в милицию о “противоправном поведении” водителя.

Также в ведомстве напомнили, что на сегодняшний день выдача чека — обязательное требование для таксистов. Исключение составляет ситуация, когда человек заказал и оплатил поездку с помощью платёжной банковской карты. Кроме того, в налоговой предупредили: если в такси не работает кассовое оборудование, и, соответственно, у водителя нет возможности выдать чек, пассажир может столкнуться с “необходимостью доказывания факта оказания услуги”.

“Министерством по налогам и сборам рекомендуется пассажиру при посадке в автомобиль-такси попросить водителя продемонстрировать наличие и включение кассового оборудования, а, получив чек, пассажир понимает, что его деньги не сокрыты от налогообложения, а ему самому упрощается защита своих прав при наступлении страхового случая”, — добавили в налоговом министерстве.

Ранее Telegraf.news писал, что в Министерстве транспорта и коммуникаций Беларуси заявили: в последнее время участились поездки на такси по “необоснованно завышенным тарифам” при заказе “от борта”. Это когда заказывают машину не через мобильное приложение или диспетчера по телефону. В Минтрансе назвали две фразы таксистов, когда белорусам стоит уточнить сумму поездки.

«Пытаются ввести в заблуждение» — В Минтрансе назвали 2 фразы таксистов, когда белорусам стоит уточнить сумму за поездку