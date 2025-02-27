В налоговой предупредили, к каким предпринимателям в Минске решили «присмотреться»

Опубликовано: 27.02.2025 13:31 , Обновлено: 27.02.2025

Управление оперативных мероприятий инспекции МНС по г. Минску обратила внимание на участившиеся случаи недобросовестной работы изготовителей мебели по индивидуальным заказам. Налоговые органы зафиксировали «многочисленные жалобы клиентов» на некачественные изделия, срыв сроков и даже случаи мошенничества, когда исполнители берут деньги, не выполняя обязательств. Объединил все эпизоды один факт. Какой?

Речь об отсутствии выданного заказчику платёжного документа как подтверждения принятия наличных.

Как отметили в управлении, «практически ежедневно» в феврале 2025 года к ним поступали обращения от недовольных клиентов. Например, на днях житель столицы пожаловался, что заплатил за мебель более 60 000 рублей наличными, но получил некачественный товар.

В связи с этим управление оперативных мероприятий инспекции МНС по Минску решило усилить контроль за деятельностью ИП и юрлиц, оказывающих услуги по изготовлению мебели. Районным инспекциям дали указание «внимательнее присмотреться» к размеру и структуре декларируемой выручки.

В управлении особо подчеркнули, что в подобных ситуациях полномочия налоговых органов ограничены. В лучшем случае они смогут провести проверку информации, зафиксировать нарушения, привлечь виновных к ответственности и доначислить налоги. Однако возвратом средств за некачественные товары и услуги налоговые органы не занимаются.

Поэтому ведомство призвало белорусов проявлять бдительность еще на стадии заключения договора. Потенциальным клиентам рекомендовали проверять статус исполнителя, например, на сайте МНС по УНП. «Если видите такие статусы как „неактивный плательщик“ или „в процессе ликвидации“, стоит поискать нового исполнителя», — посоветовали налоговики.

Кстати, Совет министров Беларуси предложил изменить действующие ограничения для индивидуальных предпринимателей. Если новый законопроект будет принят правительством, при определённых условиях белорусам будет запрещено работать в статусе ИП в течение 3 лет. Журналисты Telegraf.news разобрались в нюансах.

Совмин предложил запретить таким белорусам работать как ИП в течение 3 лет. В чем нюанс?