В Нацбанке рассказали, кому из белорусов разрешат валютные займы

Опубликовано: 07.10.2025 14:36 , Обновлено: 07.10.2025

Заместитель председателя правления Национального банка Денис Скобялко заявил на представлении в Совете Республики законопроекта «Об изменении законов по вопросам предоставления займов», что белорусам запретят займы в валюте или валютном эквиваленте (с привязкой к курсу).

Однако будет одна категория жителей страны, где валютные долги будут законными.

“Проектом закона устанавливается запрет на предоставление физическими лицами займов в иностранной валюте. Предусмотрены соответствующие корректировки гражданского кодекса и закона о валютном регулировании и валютном контроле. Аналогичный запрет предусмотрен для так называемого валютного эквивалента”, - заявил с трибуны представитель Нацбанка Беларуси.

В то же время, этот запрет не будет распространяться на “физических лиц, которые являются родственниками между собой”, уточнил чиновник.

“Хотелось бы отметить, что данный запрет прежде всего направлен на поддержание статуса национальной валюты, страхование наших граждан от финансовых рисков, которые они несут в связи с колебанием курсов валют”, - заявил председатель Нацбанка.

Таким образом выходит, что в главном банке Беларуси не исключают роста курсов основных валют, что и несло бы основные риски кредитополучателям.

По словам Скобялко, данное ограничение также “позволит укрепить национальную валюту и будет способствовать повышению доверия населения к белорусскому рублю”.

Ранее Telegraf.news писал, что в Беларуси предложили запретить банкам выдавать кредиты под залог жилья, если это единственная жилая недвижимость человека. Проект соответствующего закона 7 октября был представлен на четвертой сессии Совета Республики Национального собрания Беларуси.

Нацбанк предложил запретить выдавать белорусам кредиты под залог единственного жилья