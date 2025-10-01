В Нацбанке рассказали белорусам как хранить наличные доллары - "В специальных условиях"

Опубликовано: 01.10.2025 14:27 , Обновлено: 01.10.2025

Заместитель председателя правления Национального банка Андрей Картун заявил, что белорусы должны хранить наличные деньги в "специальных условиях", как рекомендует "научное сообщество".

По его словам, такие есть в банках.

“Поэтому нашим гражданам советую хранить деньги в банках. У нас нет ограничений, нет разницы, старого или нового образца долларовая купюра. Но если температурный режим или другие условия хранения повлияли на состояние купюры, то, конечно, банк вправе будет отказать в принятии”, - заявил представитель Нацбанка.

[infp]Желание зампреда главного банка Беларуси мотивировать белорусов нести доллары в банки понятно. Но для тех, кто не хочет расставаться с накоплениями и иметь их под рукой, рекомендации тоже есть. Но не от Нацбанка.

Чтобы сохранить наличные доллары без повреждений, оберните доллары в пакет из например майлара. Главное хранить их в герметичном водонепроницаемом чехле, но избегать пластика и полиэстера (они задерживают влажность). А ещё избегайте использования виниловых, резиновых лент или обычных бумажных конвертов.

И помните, что оптимальный уровень влажности должен быть в пределах 40-55%, чтобы предотвратить рост плесени.[/infp]

Напомним, что новые единые требования к купюрам инвалюты вступили в Беларуси в силу уже с 1 октября. При этом в Нацбанке подчеркнули, что признаки ветхости банкнот остаются неизменными.

“Если вдруг какие-то надрывы есть, скотч залепили, склеили, порвали, например, то, конечно, здесь банк не примет эту валюту или не обменяет её”, - заявил Картун, предложив белорусам сдавать такие купюры на инкассо.

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