В Нацбанке назвали последний день, когда белорусы могут обменять банкноты образца 2000 года

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Опубликовано: 14.10.2024 12:07 , Обновлено: 14.10.2024

В Национальном банке Беларуси предупредили, что 31 декабря заканчивается приём старых купюр образца 2000-го года. Банкноты, которые ходили до деноминации, можно по-прежнему обменять в кассах Нацбанка без ограничений и комиссии. Интересно, что изначально период обмена старых купюр установили до 31 декабря 2021 года, однако впоследствии его продлили ещё на 3 года.

В соответствии с Указом Александра Лукашенко от 4 ноября 2015 года №450 “О проведении деноминации официальной денежной единицы Республики Беларусь”, обмен денежных знаков образца 2000 года на банкноты и монеты действующего номинального ряда осуществляется в соотношении 10 000:1.

Например, купюру номиналом 100 белорусских рублей образца 2000 года в Нацбанке обменяют на 1 копейку образца 2009 года, а банкнота номиналом 50000 белорусских рублей образца 2000 года при обмене составит 5 белорусских рублей в банкнотах или монетах нового образца.

При этом в финансовом учреждении добавили, что с 1 января 2025 года купюры номиналом 100, 500, 1000, 5000, 10000, 20000, 50000, 100000 и 200000 белорусских рублей образца 2000 года будут считаться недействительными (утратившими силу законного платёжного средства).

Кассы Национального банка расположены в Минске по ул. Толстого, 6. Режим работы касс: понедельник – четверг с 8:30 до 15:30, пятница – с 8:30 до 14:30, суббота и воскресенье – выходные дни. В предпраздничные дни время работы касс сокращается на 1 час, рассказали в пресс-службе Нацбанка Беларуси.

Ранее Telegraf.news писал, что один из белорусов пожаловался на то, что в банкомате “Белинвестбанка” не смог положить деньги на счёт. По его словам, устройство категорически отказывалось принимать купюры номиналом 100 рублей. Оказывается, речь идёт не о всех банкнотах, а только о тех, что Национальный банк ввёл в обращение два года назад.

Один из банков предупредил о купюрах, которые не принимают в банкоматах Беларуси. Посмотрите, есть ли они у вас