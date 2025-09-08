В Нацбанке Беларуси объявили главные цели введения цифрового рубля — «Вплоть до конечного физического лица»

Опубликовано: 08.09.2025 10:29 , Обновлено: 08.09.2025

В Национальном банке рассказали о двух ключевых направлениях использования будущего цифрового белорусского рубля. Первый заместитель председателя правления Нацбанка Александр Егоров заявил, что вся нормативная и техническая база для его внедрения будет готова к концу следующего года.

По словам Егорова, одной из самых «практически применимых» сфер станет контроль за использованием бюджетных средств.

«Мы можем вплоть до конечного физического лица проследить, куда были потрачены и в итоге дошли бюджетные деньги», — пояснил представитель Нацбанка.

Второе направление — это трансграничные платежи . Цель состоит в том, чтобы создать платформу, которую можно «состыковать» с аналогичными системами других стран.

«Чтобы мы могли торговать между странами, используя не какие-то иностранные валюты, а валюты наши национальные», — уточнил Егоров.

Он заверил, что работа ведётся одновременно по двум трекам. Уже разработан проект закона по цифровому рублю, и параллельно идут технологические работы по созданию платформы. По его планам, вся необходимая база будет готова к концу 2026 года .

[inf]Цифровой рубль — это третья форма национальной валюты, которая может существовать наряду с наличными и безналичными деньгами. В отличие от безналичных средств на счетах в коммерческих банках, цифровые рубли будут являться прямым обязательством Национального банка, что должно обеспечивать их дополнительную надёжность. Платформа для них создаётся на основе технологии блокчейн.[/inf]

Пока в Беларуси идёт подготовка, в России тоже оценивают потенциальное влияние цифрового рубля на финансовую систему. По мнению экспертов Высшей школы экономики, которое привела газета «Известия», нововведение может привести к оттоку средств с депозитов в коммерческих банках, поскольку граждане могут предпочесть хранить деньги в более безопасной форме прямого обязательства Центробанка.

По некоторым оценкам, отток может составить от 5 до 20% от нынешнего уровня вкладов. Для банков это создаёт риск дефицита ликвидности, что может затруднить выдачу кредитов.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали об идее Нацбанка открыть в Беларуси криптобанк.

Нацбанк предложил открыть в Беларуси криптобанк