В МВД попросили белорусов не ждать конца выходных. Кому заблокируют банковские переводы?

Опубликовано: 10.03.2024 11:27 , Обновлено: 10.03.2024

В МВД Беларуси напомнили, что с 1 марта в соответствии с указом президента Нацбанк и силовики могут заблокировать некоторым белорусам банковские переводы в целях "максимального снижения финансовой и технической привлекательности Беларуси для киберпреступников".

Речь идёт о платежах, сделанных под влиянием мошенников. “Благодаря внедрению рекомендованных МВД технических решений у оперативников появилась возможность приостанавливать расходные операции по скомпрометированным счетам, блокируя тем самым вывод средств за границу. Что равно возврату денег законному владельцу”, - уточнили в МВД.

В ведомстве рассказали, что были сформированы подразделения в Нацбанке и МВД, которые работают круглосуточно семь дней в неделю.

“Главное - своевременно сообщить в милицию о совершенном хищении. Потерпевшему не стоит ждать окончания выходных или наступления определенного времени”, - рассказали в МВД, не уточнив, есть ли специальные номера телефонов для таких жалоб, а значит лучше звонить сразу по номеру 102.

Ранее Телеграф сообщил, что заблокировать перевод сумм белорусам сотрудникам МВД разрешили и без просьбы самих граждан.

«В формате 24/7» — В МВД рассказали, в каких случаях с 1 марта начнут блокировать банковские операции белорусов