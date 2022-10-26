В МНС заявили, что 2,8 тыс. белорусам надо заплатить государству 17,5 млн рублей

Опубликовано: 26.10.2022 11:58 , Обновлено: 26.10.2022

В Министерстве по налогам и сборам (МНС) 26 октября сообщили, что 2,8 тыс. белорусам придется заплатить в бюджет государства 17,5 млн. рублей.

Как рассказали в министерстве, за 9 месяцев налоговые органы провели камеральные проверки соответствия расходов доходам в отношении 9 тысяч белорусов.

Из них у 2,8 тыс. выявили превышение расходов над доходами на общую сумму 86,5 млн. рублей. Исходя из этого, им доначислили у уплате 17,5 млн. Получается, в среднем на каждого человека приходится по 6 250 рублей.

В ведомстве подчеркнули, что проводили проверки в отношении руководителей предприятий, которые покупали дорогостоящее имуществе, а также у длительно неработающих граждан.

Ранее Телеграф писал, что с 1 января 2023 года в Беларуси должен появится новый налог для физических лиц — на профессиональный доход. Это прописано в обновленном Налоговом кодексе. В профильном ведомстве объяснили, кому нужно его платить, какие назначили ставки, и кто сможет воспользоваться льготами.

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