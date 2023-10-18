В МНС рассказали, кому из белорусов не прислали письма с уведомлением о транспортном и квартирном налогах. Что им делать?

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Опубликовано: 18.10.2023 15:35 , Обновлено: 18.10.2023

В Министерстве по налогам и сборам напомнили, что у белорусов осталось меньше месяца для уплаты всех имущественных налогов. Заплатить налог на недвижимость, а также земельный и транспортный налоги белорусы должны до 15 ноября. При этом в ведомстве предупредили: не стоит ждать уведомления по почте - некоторым белорусам их не рассылали вовсе.

Оказалось, что далеко не всем белорусам, которые обязаны заплатить какой-либо из имущественных налогов, извещения на уплату налогов направили традиционно - по почте. Если человек ранее уже был зарегистрирован в системе МНС и пользовался сервисом «Личный кабинет плательщика», то извещение ему направили только в электронном виде.

Что делать белорусам, которые не получили извещение?

Впрочем, не исключены случаи, когда извещение налогоплательщику отправили, но оно до него не дошло. Поскольку для рассылки извещений ведомство пользуется услугами обычной почты, а не заказной, письмо попросту может потеряться в дороге, уйти не по тому адресу и так далее. Это никоим образом не освобождает человека от уплаты налога.

В МНС также рассказали, что делать тем белорусам, которые не дождались извещения по почте. Получить его (а также узнать сумму, которую вам начислили к уплате) можно одним из следующих способов:

зарегистрировать Личный кабинет плательщика на портале налоговых органов (сделать это можно, перейдя по ссылке) и самостоятельно сформировать извещение;

обратиться лично в налоговую инспекцию и запросить копию извещения;

проверить в ЕРИП.

Новость Телеграф

Ранее Телеграф рассказывал, как именно можно оплатить через ЕРИП транспортный налог и налог на недвижимость. Для этого необходимо знать учетный номер плательщика, который также можно выяснить через сайт налоговой.

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