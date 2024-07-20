В МНС предупредили ИПэшников о переносе крайнего срока подачи деклараций. В бумажном виде точно можно?

Опубликовано: 20.07.2024 16:24 , Обновлено: 20.07.2024

В министерстве по налогам и сборам сообщили, что белорусские индивидуальные предприниматели могут подать налоговую декларацию 22 июля. И это при том, что по закону крайний срок - 20 числа.

В ведомстве уточнили, что так как 20 июля выпало на субботу, то, согласно Налоговому кодексу, срок переносится на ближайший рабочий день, а это понедельник, 22 июля.

В МНС также напомнили, что в этот раз не откажут тем ИП, кто принесет декларацию в бумажном виде . Таким образом в министерстве пошли на уступки из-за гигантских очередей на получение электронной цифровой подписи, которая теперь обязательна для ипэшников. Ведь с июля, согласно изменениям в законодательстве, подавать декларации модно только в электронном виде и без ЭЦП этого не сделать (хотя есть ещё один вариант, но нужно получить ID-карту вместо паспорта).

Ранее Telegraf.news писал, что предпринимательница из Минска пожаловалась на огромные очереди в налоговой на выдачу ключа электронной цифровой подписи, в которой людям приходится простаивать не просто часами, а днями, организуя стихийную запись и ночные дежурства. В Министерство по налогам и сборам прокомментировали ситуацию, рассказав, какие меры приняли для сокращения очередей.

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