В МНС пообещали, что белорусы почувствуют повышенный в 2023 году налог на квартиры только в 2024

Опубликовано: 05.01.2023 14:08 , Обновлено: 05.01.2023

В министерстве по налогам и сборам Беларуси сообщили, что считают некорректной информацию, что с 1 января выросли ставки налога за квартиры. Для подчеркивания своей позиции в пресс-службе МНС даже использовали несколько восклицательных знаков и капслок.

“В связи с распространением в ряде СМИ информации о повышении с 01.01.2023 налога на квартиры на 11% МНС информирует!!!”, - начинается сообщение министерства по налогам.

[info_b]Напомним, что повышение сумм налога примерно на 11% зафиксировано в законе об изменениях в Налоговый кодекс, опубликованном на национальном портале Беларуси, и принятом ранее парламентом и подписанном Александром Лукашенко. Там это представлено как повышение расчетной стоимости 1 квадратного метра квартир. [/info_b]

В МНС признали, что повышение сумм состоялось с 1 января 2023 года, но напомнили, что платить их надо будет только в конце 2024 года.

“Собственники квартир увидят такое увеличение практически через два года, а именно к 15 ноября 2024 года, когда наступит срок уплаты налога на недвижимость за 2023 год”, - обратили внимание в МНС.

В министерстве заверили, что в наступившем 2023 году белорусам необходимо будет уплатит только доплату за на недвижимость за прошлый год.

“Расчет налога будет производиться исходя из расчетной стоимости 1 кв.м недвижимости, действующей на 2022 год… Таким образом, в 2023 году роста налога на недвижимость за 2022 год в отношении квартир НЕ БУДЕТ!!!”, - перешли для убедительности на капслок в пресс-службе МНС Беларуси.

Ранее Телеграф сообщил, что изменения в Налоговый кодекс Беларуси были опубликованы на национальном правовом портале 4 января. Таким образом в силу вступили повышения многих налоговов для белорусов.

Так, сумма налога на первую квартиру, который с прошлого года платят все белорусы, выросла на 11%. А земельный налог для жилья и бизнеса вырос на 19%.

Белорусам официально подняли сумму налога на квартиры и не только