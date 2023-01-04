Белорусам официально подняли сумму налога на квартиры и не только

Опубликовано: 04.01.2023 10:43 , Обновлено: 04.01.2023

Изменения в Налоговый кодекс Беларуси были опубликованы на национальном правовом портале 4 января. Таким образом в силу вступили повышения многих налоговов для белорусов.

Так, сумма налога на первую квартиру, который с прошлого года платят все белоррусы, выросла на 11%. А земельный налог для жилья и бизнеса вырос на 19%.

Ставки единого налога для ИП выросли в зависимости от вида деятельности на 80-100% в среднем. Налог на прибыль власти подняли до 20%.

Также ввели налог на профессиональный доход, который могут платить физлица без регистрации юрлица или ИП (по некоторым видам деятельности). Он составит 10% или 20% в зависимости от суммы прибыли. Кстати, оплачивать такой налог надо через специальное приложение, которое МНС обещало запустить с 1 января 2023 года.

При этом у ИП забрали право вести упрощённый учёт, переведя их на подоходный или единый налог.