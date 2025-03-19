В МНС назвали, кого из белорусов обязали в 2025 году подать декларацию до 31 марта

Опубликовано: 19.03.2025 16:11 , Обновлено: 19.03.2025

В Министерстве по налогам и сборам (МНС) напомнили, что в этом году декларацию о доходах обязана подать еще одна категория белорусов. Сделать это необходимо до 31 марта включительно.

Речь идет о гражданах, чей общий доход за 2024 год превысил 200 000 рублей. В этом случае сумма превышения облагается налогом по ставке 25%.

Как сказано на сайте МНС, под такую ставку попадают доходы, если выполнены следующие три условия.

Доходы начислены белорусскими организациями, иностранными организациями, осуществляющими свою деятельность на территории Беларуси, представительствами иностранных организаций, открытыми в порядке, установленном законодательством, белорусскими индивидуальными предпринимателями, т.е. налоговыми агентами – источниками доходов в Беларуси.

[info_b] При этом доходы от источников за пределами страны не включаются в расчет для налогообложения по ставке 25%. Например, дивиденды, вознаграждения за выполнение работ от организаций, осуществляющих свою деятельность на территории иностранных государств).[/info_b]

Ставка 25 % применяется только к тем доходам, которые в 2024 году облагались по ставке 13%. Исключение составляют доходы, начисленные по трудовым договорам организациями-резидентами Парка высоких технологий.

[info_b]Доходы, которые облагались по другим ставкам (0%, 6%, 9%, 10% или по ставке, установленной международным договором об избежании двойного налогообложения), не подлежат налогообложению по ставке 25%.[/info_b]

Из всех доходов, налогообложение которых производилось по ставке 13 %, отбираются только отдельные виды доходов: дивиденды, доходы по трудовым договорам и доходы по гражданско-правовым договорам, предметом которых являются выполнение работ, оказание услуг и создание объектов интеллектуальной собственности.

При этом есть нюансы, о которых подробнее можно почитать на сайте МНС по ссылке.

Кто еще должен подать декларацию о доходах до 31 марта?

Также налоговую декларацию обязаны представить физические лица, получившие в 2024 году следующие доходы:

От продажи или возмездного отчуждения имущества (транспортных средств, объектов недвижимости, доли (пая) в уставном фонде организации). От дарения или получения недвижимости по договору ренты, если сумма дохода превышает 10 431 рубль (кроме доходов от близких родственников). Доходы, полученные из-за границы (кроме доходов от предпринимательской деятельности для ИП). Доходы, связанные с социальными и имущественными налоговыми вычетами (возврат страховых взносов при досрочном расторжении договоров страхования, возврат средств при прекращении строительства или удешевлении жилья, возврат лизинговых платежей или средств по договорам долевого строительства) Доходы, при которых неправомерно применялись особые режимы налогообложения (например, при неправомерном использовании налога на профессиональный доход) Иные доходы. Перечень указан в статье 219 Налогового кодекса.

[info_b]Все подробности можно узнать на сайте МНС по ссылке.[/info_b]

Как подать декларацию?

Сделать это можно несколькими способами:

через «Личный кабинет плательщика» на сайте МНС;

по почте;

лично в любой налоговой инспекции, независимо от места регистрации.

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