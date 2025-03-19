В МНС назвали, кого из белорусов обязали в 2025 году подать декларацию до 31 марта
В Министерстве по налогам и сборам (МНС) напомнили, что в этом году декларацию о доходах обязана подать еще одна категория белорусов. Сделать это необходимо до 31 марта включительно.
Речь идет о гражданах, чей общий доход за 2024 год превысил 200 000 рублей. В этом случае сумма превышения облагается налогом по ставке 25%.
Как сказано на сайте МНС, под такую ставку попадают доходы, если выполнены следующие три условия.
- Доходы начислены белорусскими организациями, иностранными организациями, осуществляющими свою деятельность на территории Беларуси, представительствами иностранных организаций, открытыми в порядке, установленном законодательством, белорусскими индивидуальными предпринимателями, т.е. налоговыми агентами – источниками доходов в Беларуси.
[info_b] При этом доходы от источников за пределами страны не включаются в расчет для налогообложения по ставке 25%. Например, дивиденды, вознаграждения за выполнение работ от организаций, осуществляющих свою деятельность на территории иностранных государств).[/info_b]
- Ставка 25 % применяется только к тем доходам, которые в 2024 году облагались по ставке 13%. Исключение составляют доходы, начисленные по трудовым договорам организациями-резидентами Парка высоких технологий.
[info_b]Доходы, которые облагались по другим ставкам (0%, 6%, 9%, 10% или по ставке, установленной международным договором об избежании двойного налогообложения), не подлежат налогообложению по ставке 25%.[/info_b]
- Из всех доходов, налогообложение которых производилось по ставке 13 %, отбираются только отдельные виды доходов: дивиденды, доходы по трудовым договорам и доходы по гражданско-правовым договорам, предметом которых являются выполнение работ, оказание услуг и создание объектов интеллектуальной собственности.
При этом есть нюансы, о которых подробнее можно почитать на сайте МНС по ссылке.
Кто еще должен подать декларацию о доходах до 31 марта?
Также налоговую декларацию обязаны представить физические лица, получившие в 2024 году следующие доходы:
- От продажи или возмездного отчуждения имущества (транспортных средств, объектов недвижимости, доли (пая) в уставном фонде организации).
- От дарения или получения недвижимости по договору ренты, если сумма дохода превышает 10 431 рубль (кроме доходов от близких родственников).
- Доходы, полученные из-за границы (кроме доходов от предпринимательской деятельности для ИП).
- Доходы, связанные с социальными и имущественными налоговыми вычетами (возврат страховых взносов при досрочном расторжении договоров страхования, возврат средств при прекращении строительства или удешевлении жилья, возврат лизинговых платежей или средств по договорам долевого строительства)
- Доходы, при которых неправомерно применялись особые режимы налогообложения (например, при неправомерном использовании налога на профессиональный доход)
- Иные доходы. Перечень указан в статье 219 Налогового кодекса.
[info_b]Все подробности можно узнать на сайте МНС по ссылке.[/info_b]
Как подать декларацию?
Сделать это можно несколькими способами:
- через «Личный кабинет плательщика» на сайте МНС;
- по почте;
- лично в любой налоговой инспекции, независимо от места регистрации.
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