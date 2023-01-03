В МНС Беларуси разрешили магазинам починить кассы за 10 дней

Опубликовано: 03.01.2023 15:11 , Обновлено: 03.01.2023

В Министерстве по налогам и сборам (МНС) дали 10 дней на починку касс от компании «Туссон» в белорусских магазинах, которые перестали работать 2 января.

В ведомстве заявили, что проблема произошла из-за сбоя программного обеспечения самого кассового оборудования и «не связана с функционированием средства контроля налоговых органов».

Там добавили, что магазинам, в которых обнаружили сбой, обязательно нужно подать заявку на его устранение в компанию «Туссон» или центры технического обслуживания.

А если проблему не решат до 13 января, торговым точкам нужно сообщить об этом в МНС.

При этом ранее заместитель председателя Гомельского облисполкома Андрей Конюшко заявил, что сбой кассового оборудования должны устранить в течение 3 января.

Напомним, по всей Беларуси 2 января массово перестали работать магазины и заправки. Например, «Евроопт», «ОМА», «Материк», «Спортмастер», «Белоруснефть» и другие. Власти объяснили это сбоем программного обеспечения компании «Туссон», которая обслуживает часть кассового оборудования на белорусском рынке.