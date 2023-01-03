Стало известно, почему во многих магазинах Беларуси перестали работать кассы

Опубликовано: 03.01.2023 12:23 , Обновлено: 03.01.2023

В компании «Туссон», которая обслуживает кассовое оборудование, 3 января объяснили, почему во многих белорусских магазинах произошел сбой в работе. И рассказали, когда смогут все починить.

Причиной проблем с кассами в компании назвали ошибку программного обеспечения. Чтобы ее убрать, инженеры начали «перепрошивать» ПО.

Это занимает много времени из-за большого количества касс, которых коснулся сбой, объяснили в «Туссон».

К слову, часть магазинов действительно возобновило нормальную работу, сообщали СМИ.

В свою очередь заместитель председателя Гомельского облисполкома Андрей Конюшко заявил, что сбой кассового оборудования должны устранить в течение 3 января.

Напомним, по всей Беларуси 2 января массово перестали работать магазины и заправки. Например, «Евроопт», «ОМА», «Материк», «Спортмастер», «Белоруснефть» и другие.