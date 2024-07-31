В МНС Беларуси рассказали, кому не нужно платить подоходный налог за сдачу жилья

Опубликовано: 31.07.2024 20:18 , Обновлено: 31.07.2024

В Министерстве по налогам и сборам Беларуси рассказали, в каком случае арендодатель может не платить обязательный подоходный налог за сдачу жилья. Также в ведомстве напомнили, что налог оплачивается вне зависимости от того, заключён договор с квартиросъёмщиком или нет.

Так, от уплаты подоходной пошлины освобождается собственник, который предоставляет жилое помещение молодым специалистам или молодым рабочим (служащим). При этом белорусы, попадающие под эту категорию, обязаны предоставить соответствующие документы, пояснили в налоговом ведомстве. Во всех остальных случаях платить подоходный налог обязательно.

“Ставки подоходного налога установлены за каждую сдаваемую комнату. Если жилое помещение предоставлено для проживания не на весь месяц, налог необходимо уплатить пропорционально количеству дней сдачи внаём жилого помещения”, — добавили в МНС Беларуси.

Напомним, на период с февраля по декабрь 2024 года налоговая установила следующие ставки для арендодателей, в зависимости от региона:

Минск — 47 рублей (за 1 комнату);

Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Могилёв, а также Минский район — 44 рубля (за 1 комнату).

В некоторых других городах Беларуси, например, в Барановичах и Новогрудке, заплатить придётся 29 рублей, а в более мелких — 21 или 15 белорусских рублей. Полный список населённых пунктов можно посмотреть на сайте Министерства по налогам и сборам, то есть здесь.

Ранее Telegraf.news писал, что с 7 июля в Беларуси вступают в силу изменения в Закон “О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства”. Отныне юридические и физические лица, в том числе ИП, при сдаче помещений жителям других государств обязаны сообщать об этом в милицию. В противном случае владельцам грозит штраф в размере до 20 БВ (800 белорусских рублей).

«Через 3 часа после заселения» — Белорусов обязали с 7 июля сообщать в милицию об иностранцах, которым сдали квартиры