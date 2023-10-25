В МНС Беларуси объяснили, должны ли онлайн-тренеры и консультанты платить налог на профдоход

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Опубликовано: 25.10.2023 11:58 , Обновлено: 25.10.2023

Могут ли белорусы, которые зарабатывают на жизнь тем, что оказывают различные консультационные услуги в интернете, платить налог на профессиональный доход? В Министерстве по налогам и сборам разъяснили, кому доступен такой упрощённый режим налогообложения.

[info_b]Порядок применения налога на профессиональный доход прописан в главе 40 Налогового кодекса Беларуси. Физические лица получили такую возможность узаконить получаемый доход после вступления в силу Закона Республики Беларусь от 30.12.2022 № 230-З «Об изменении законов по вопросам налогообложения».[/info_b]

Как пояснили в налоговом ведомстве, по белорусскому законодательству физические лица могут уплачивать налог на профдоход за удалённо выполняемые работы и услуги по заказам как других физических лиц, так и индивидуальных предпринимателей или организаций.

Это касается, например, интернет-консультантов по вопросам здорового питания, здорового образа жизни (включая применение БАДов), интернет-консультантов по технике речи, голоса и актерского мастерства, интернет-консультантов в сфере онлайн-игр, онлайн-тренеров по самореализации и личностного роста.

Однако, в МНС подчеркнули, что платить налог на профдоход за такую работу белорусы могут лишь в случаях, когда соблюдаются все следующие условия:

человек выполняет всю работу самостоятельно;

работа выполняется не по месту нахождения заказчика (филиала компании, иного обособленного структурного подразделения), вне территории или объекта, которые находятся под контролем заказчика;

заказчик не является нанимателем;

работа выполняется посредством сети интернет и также по интернету передаются её результаты;

для выполнения этих работ или оказания услуг по законодательству не требуется наличие лицензий или иных разрешительных документов;

этот вид работ или услуг законодательством не относится к разряду тех, которые могут выполнять только лица в статусе индивидуального предпринимателя.

«Если выполняется совокупность вышеуказанных условий, то физическое лицо вправе применить налог на профессиональный доход в отношении консультационных услуг, оказываемых им посредством сети интернет», - резюмировал замминистра Игорь Скринников в разъяснительном письме.

Ранее Телеграф писал, что министр по налогам и сборам Беларуси Сергей Наливайко заявил 23 октября, что повышенный подоходный налог, называемый в народе “на богатство”, в 2024 году будут платить 8-9 тыс. белорусов. Это значительно выше цифры, которую назвал ранее замглавы АП.

В МНС рассказали, сколько белорусов попадут под налог «на богатство»