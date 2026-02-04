В МинЖКХ назвали ещё случаи, когда с белорусов снимут коммуналку по 100-процентным тарифам

Опубликовано: 04.02.2026 13:34 , Обновлено: 04.02.2026

Планируете сдавать собственную квартиру или комнату «на сутки»? В министерстве ЖКХ (жилищно-коммунального хозяйства) Беларуси рассказали, как в таком случае будет начисляться плата за коммунальные услуги (ЖКУ). Есть и неочевидный вариант, когда всё равно придётся платить 100%.

Напомним, что большинство белорусов платят за коммунальные услуги по субсидируемым государством тарифам. Они, по заявлениям чиновников, не покрывают расходы на ЖКУ в полном размере.

Однако в некоторых случаях, например, признанные государством «тунеядцами» белорусы платят полный тариф. Если же вы решили сдавать своё жильё или его часть в аренду посуточно, то такую деятельность считают предпринимательством.

Таким образом, если жилое помещение используется для предпринимательской деятельности, связанной с предоставлением мест для краткосрочного проживания, то плата за основные жилищно-коммунальные услуги (кроме как за капитальный ремонт, а также за снабжение сжиженным газом от индивидуальных баллонов и резервуарных установок) вносится по тарифам, обеспечивающим полное возмещение затрат на их оказание. Т.е. субсидируемые тарифы тут не подходят.

Если же для сдачи посуточно используется часть жилого помещения, но при этом отсутствует раздельный учёт потребления коммунальных услуг, то плата за ЖКУ вносится по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание в целом по жилому помещению.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №33 от 23 января о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Авторы документа заявили, что все изменения в тарифах были рассчитаны с учётом предела повышения до 0,5 базовой величины (Br22,5) для двухкомнатной квартиры площадью 48 метров, в которой живут 3 человека.

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