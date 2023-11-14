В Минтруда рассказали, сколько заплатят белорусам за уход за пожилыми людьми. Есть важное условие

Опубликовано: 14.11.2023 14:23 , Обновлено: 14.11.2023

В Минтруда Беларуси сообщили, что практически любой белорус может оформить уход за пожилыми человеком или инвалидом 1-й группы, чтобы получать пособие от государства. Однако к таким претендентам есть ряд условий.

Претендовать могут белорусы:

Достигшие 16 лет,

не старше 65 лет – мужчины,

не старше 60 лет – женщины,

неработающие ,

, не обучающиеся в дневной форме образования,

не получающие пенсии и иные выплаты .

Сколько денег пообещали в Минтруда в качестве пособия по уходу?

В ведомстве рассказали, что человеку, который откажется от работы и других пособий и посвятит все свое время уходу за пенсионером старше 80 лет или инвалидом 1-й группы полагается 100% БПМ в среднем на душу населения. А это 367,79 рубля в месяц по состоянию на ноябрь 2023 года.

Чтобы увеличить эти сотни рублей ещё на 20% (сумма достигнет 441 рубля), белорус может взяться за уход ещё одного подопечного.

В Минтруда посоветовали всем желающим обратиться в службу «Одно окно» местного органа власти по месту жительства лица, нуждающегося в уходе.

Претенденту необходимо будет собрать документы:

заявление; документ, удостоверяющий личность; трудовая книжка заявителя; медицинская справка установленной формы – для заявителя заключение ВКК о нуждаемости в постоянном уходе – для лица, достигшего 80-летнего возраста.

В ведомстве пообещали назначить пособие по уходу со дня подачи заявления.

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