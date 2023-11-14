В Минтруда рассказали, сколько заплатят белорусам за уход за пожилыми людьми. Есть важное условие
В Минтруда Беларуси сообщили, что практически любой белорус может оформить уход за пожилыми человеком или инвалидом 1-й группы, чтобы получать пособие от государства. Однако к таким претендентам есть ряд условий.
Претендовать могут белорусы:
- Достигшие 16 лет,
- не старше 65 лет – мужчины,
- не старше 60 лет – женщины,
- неработающие ,
- не обучающиеся в дневной форме образования,
- не получающие пенсии и иные выплаты .
Сколько денег пообещали в Минтруда в качестве пособия по уходу?
В ведомстве рассказали, что человеку, который откажется от работы и других пособий и посвятит все свое время уходу за пенсионером старше 80 лет или инвалидом 1-й группы полагается 100% БПМ в среднем на душу населения. А это 367,79 рубля в месяц по состоянию на ноябрь 2023 года.
Чтобы увеличить эти сотни рублей ещё на 20% (сумма достигнет 441 рубля), белорус может взяться за уход ещё одного подопечного.
В Минтруда посоветовали всем желающим обратиться в службу «Одно окно» местного органа власти по месту жительства лица, нуждающегося в уходе.
Претенденту необходимо будет собрать документы:
- заявление;
- документ, удостоверяющий личность;
- трудовая книжка заявителя;
- медицинская справка установленной формы – для заявителя
- заключение ВКК о нуждаемости в постоянном уходе – для лица, достигшего 80-летнего возраста.
В ведомстве пообещали назначить пособие по уходу со дня подачи заявления.
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