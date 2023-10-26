В Минтруда пригрозили изъять топоры у белорусов. За что?

Опубликовано: 26.10.2023 15:07 , Обновлено: 26.10.2023

Департамент госинспекции труда Министерства труда и соцзащиты пригрозил белорусам изъять топоры - за нарушение требований безопасности при его эксплуатации. Проверяют травмоопасный инструмент инспекторы по охране труда в ходе контрольно-надзорных мероприятий.

В профильном департаменте напомнили белорусам некоторые базовые правила, соблюдение которых гарантирует безопасное применение топора. Так, чтобы надежно закрепить топор на рукоятке, следует использовать стальной клин, само топорище должно быть гладким, без трещин, сучков и надломов, а поверхность лезвия - без зазубрин.

“При наличии вмятин, забоин, заусенцев, наклепа, трещин и иных дефектов топор подлежит изъятию”, - предупредили в ведомстве.

Это прописано в пункте 141 Правил по охране труда, которые были утверждены Постановлением Минтруда в 2021 году. Пункт 143 этих же Правил предписывает белорусам переносить, перевозить и хранить топор исключительно в футляре, чехле или другом специальном устройстве, которое защищает работника от механических повреждений.