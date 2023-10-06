МАРТ изменил тарифы на выдачу пенсий Белпочтой. Сколько процентов будут взимать?

Опубликовано: 06.10.2023 17:16 , Обновлено: 06.10.2023

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) опубликовало постановление, в котором говорится об изменениях тарифов на услуги Белпочты.

Согласно сообщению Национального правого портала Беларуси, изменения коснутся таких услуг:

пересылка внутренних простых отправлений письменной корреспонденции: почтовых карточек, писем, бандеролей;

выплата пенсий, пособий, компенсаций и осуществление других социальных выплат.

Само постановление № 60 «О тарифах на услуги почтовой связи общего пользования» было подписано 15 сентября, но опубликовано почему-то только сейчас.

Так, выплата пенсий, пособий, компенсаций и осуществление других социальных выплат операторами почтовой связи в Минске обойдется в – 0,7% от суммы пособия. А в административных центрах областей и районов, городах областного подчинения, не являющихся административными центрами административно-территориальной единицы – 0,9%. В остальных населенных пунктах, не указанных в подпунктах будут забирать – 2,34%.

Ранее Телеграф сообщил, что Министерство связи и информатизации Беларуси изменило требования к размещению и техническим характеристикам почтовых ящиков, размещаемых в многоквартирных жилых домах и на на доставочных участках для частных домов и в сельской местности. Как теперь должен выглядеть почтовый ящик белорусов и заставят ли заменить те, что не соответствуют новым требованиям?

Белорусов заставят заменить почтовые ящики? Минсвязи изменило требования к их техническим характеристикам