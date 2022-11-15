В Минтруда рассказали, почему уходящим на пенсию белорусам важны два стажа

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Опубликовано: 15.11.2022 16:10 , Обновлено: 06.04.2023

В министерстве труда заявили, что период декретного отпуска (по уходу за ребенком до 3 лет) включается в общий стаж при расчете пенсии. Однако для назначения трудовой пенсии по возрасту необходим не только он, но и страховой стаж.

Последний насчитывается только за тот период, когда белорус или белоруска уплачивали страховые взносы, т.е. работали. “В 2022 году для назначения пенсии по возрасту требуется 18,5 лет страхового стажа . Ежегодно страховой стаж увеличивается на 6 месяцев до 20 лет”, - уточнили в Минтруда.

Сложности вызывает расчет общего и страхового стажа для тех белорусов, кто уходил в декреты, особенно многодетных родителей. Такие новоиспечённые пенсионеры могли набрать нудное количество общего стажа, но недобрать страхового.

Общее правило при расчете стажа на 2022 год такое: трудовая пенсия по возрасту полагается гражданам, достигшим пенсионного возраса в 63 года для мужчин и 58 лет для женщин, которые имеющим общий трудовой стаж не менее 25 и 20 лет соответственно, а также страховой стаж не менее 18,5 лет.

[info_b]Кстати, с 1 января 2021 года в Беларуси общая продолжительность учитываемых в общий стаж периодов ухода за детьми в возрасте до 3 лет увеличена с 9 до 12 лет.[/info_b]

Для многодетных семей существуют послабления при расчете страхового стажа. Так, матерям четырех детей требуется не менее 10 лет при выходе на пенсию. А имеющим пятерых детей – не менее 5 лет.

Ранее Телеграф сообщил, что министр труда Беларуси Ирина Костевич рассказала, что более 5000 человек заключили договора о дополнительной пенсии после вступления в силу 1 октября государственной системы накопления на старость. Это примерно 0,12% от всех занятых в экономике Беларуси (примерно 4,2 млн человек).

К накопительной пенсии в Беларуси присоединились около 0,12% занятых белорусов. Кто эти люди?