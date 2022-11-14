К накопительной пенсии в Беларуси присоединились около 0,12% занятых белорусов. Кто эти люди?

Опубликовано: 14.11.2022 07:30 , Обновлено: 13.11.2022

Министр труда Беларуси Ирина Костевич рассказала, что более 5000 человек заключили договора о дополнительной пенсии после вступления в силу 1 октября государственной системы накопления на старость. Это примерно 0,12% от всех занятых в экономике Беларуси (примерно 4,2 млн человек).

Судя по всему темпы присоединения к накопительной систме начали снижаться. За первые 20 дней было заключено более 3000 договоров, а в последующие 20 - уже только более 2000 тыс человек решились копить на дополнительную пенсию.

По словам Ирины Костевич, в Минтруда уже год пытаются пропагандировать альтернативную систему пенсионных накоплений - с момента подписания указа.

“Мы сразу пошли в народ рассказывать людям, что это за программа, какие в ней плюсы. Постарались, за год охватили более миллиона человек. Более 5000 человек заключили договор со «Стравитой». Это та организация, которая сегодня ведет эту программу”, - рассказала об эффетикновсти пропаганды министр.

По ее словам, чаще заключают договора на накопительную пенсию в Минске и Минской области.

“В этих регионах наиболее высокая заработная плата. Какой тариф преимущественно выбрали? Не зря мы в народе уже говорим «3+3. Его и выбрали большинство работников. Лидируют женщины - почти 68%, а если говорить по возрастам, то, в основном, это 40 и старше”, - рассказала чиновница в эфире “Беларусь 1”.

[info_b]Напомним, что новая пенсионная система — накопительная (или, как ее еще называют, программа «3+3») начала работать в Беларуси с 1 октября.

Согласно ей, любой работник, которому до пенсии остается не менее трех лет, сможет по желанию откладывать от 1 до 10% своей заработной платы. Кроме того, столько же (но не более 3%) откладывает и работодатель. Для этого надо заключить договор с государственной страховой организацией “Стравита”.[/info_b]

Вот как объясняют принцип работы накопительной пенсии в “Стравите”:

https://telegraf.news/ehkonomika/bolee-3-tys-belorusov-vybrali-nakopitelnuju-pensiju-mintruda/