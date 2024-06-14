В Минтруда рассказали, платят ли пенсии белорусам, которые сидят в тюрьме

Опубликовано: 14.06.2024 20:08 , Обновлено: 14.06.2024

В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, выплачивается ли пенсия пожилым белорусам, которые отбывают срок в тюрьмах или других местах лишения свободы.

Согласно ст. 88 Закона «О пенсионном обеспечении» от 17 апреля 1992 года №1596, пенсионерам, которые находятся в местах лишения свободы, пенсия выплачивается в размере 10% назначенной суммы, но не менее 20% минимальной пенсии по возрасту. В тех случаях, когда выплата превышает стоимость содержания человека в тюрьме, ему возмещают разницу (но не менее 10% назначенной пенсии и не менее 20% минимальной пенсии по возрасту).

А вот социальная (минимальная) пенсия в таком случае белорусским законодательством не предусмотрена. Также её не будут выплачивать, если:

человека приговорили к пожизненному заключению;

суд приговорил пенсионера к смертной казни.

При этом, если окажется, что человека привлекли к уголовной ответственности необоснованно и со временем реабилитировали, в стаж работы засчитают период:

содержания под стражей;

отбывания наказания в виде ареста или лишения свободы;

пожизненного заключения;

ссылки;

со дня вступления в силу приговора суда к смертной казни до дня его исполнения.

Кроме того, в Минтруда пояснили: если у пенсионера, который сидит в тюрьме, есть дети (в том числе усыновленные, пасынки и падчерицы до 18 лет), пенсия выплачивается в следующем порядке:

на одного ребёнка – 25%;

на двоих детей – 33%;

на троих или более детей – 50%;

самому пенсионеру – оставшаяся часть за вычетом стоимости содержания в тюрьме, но не менее 10% (инвалидам войны и другим участникам войны – не менее 25%) назначенной выплаты и не менее 20% минимальной пенсии по возрасту.

Ранее Telegraf.news писал, что некоторым белорусским пенсионерам в ближайшее время, вероятно, придётся обратиться к нотариусам. В противном случае они не смогут продолжать получать гарантированные государством ежемесячные выплаты. Всё из-за грядущих нововведений в вопросах соцобслуживания и социальных выплат, которые заработают с 1 июля.

Белорусских пенсионеров обяжут обращаться к нотариусу? Вот почему это придётся сделать