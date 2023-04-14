В Минтруда рассказали, какие вакансии подготовили для белорусских школьников и студентов на лето

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Опубликовано: 14.04.2023 13:55 , Обновлено: 14.04.2023

Консультант управления политики занятости министерства труда Сергей Кацко заявил, что ведомство планирует трудоустроить летом 38 тыс студентов и учащихся. Для этого ведомство даже решмлотпотратить порядка 10 млн рублей.

По его словам, молодежь направят на благоустройство территорий, ремонт оборудования в учреждениях образования и культуры. По словам Сергея Кацко, детям также могут предложить уборку вольеров в зоопарке, мойку автомобилей, сервировку столов, сообщила Белта.

Тем временем в БРСМ предложили студентам записываться в студенческие отряды. В Минске молодых людей могут устроить работать, например, на завод МАЗ, а ещё предложат укладывать шпалы.

Укладка шпал и не только. Какую работу на летних каникулах предложили белорусским студентам