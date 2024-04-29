В Минтруда рассказали, что делать белорусам, если из-за неправильной справки им недоплачивали пенсию

Опубликовано: 29.04.2024 13:39 , Обновлено: 29.04.2024

В Министерстве труда и социальной защиты Беларуси рассказали, что делать, если в справке о заработке для назначения пенсии работодатель указал неверные данные, из-за чего вы получали меньше, чем должны.

В редакцию одной из районных газет обратился белорус, которого интересовал следующий вопрос. По словам мужчины, ему назначили пенсию в 2015 году. Спустя 9 лет, в 2024 году, он узнал, что в справке о заработке суммы указаны неверно. Впоследствии ему выдали новый документ, однако пенсию увеличили только в этом году. Кто должен выплатить разницу за прошлое время?

Согласно ст. 76 Закона РБ «О пенсионном обеспечении», работодатель обязан своевременно и в полном объёме оформлять документы о стаже и заработке, которые необходимы для назначения пенсии. Кроме того, задача руководства — вовремя предоставлять эти документы в районные управления по труду, занятости и социальной защите.

Исходя из этого, в данном случае материальную ответственность перед пенсионером несёт работодатель. Он обязан возместить в добровольном порядке всю сумму, которая была недоплачена в период с 2015 по 2024 годы.

Ранее Telegraf.news писал, что с 1 мая 2024 года повышаются размеры бюджета прожиточного минимума. В среднем на душу населения он составит 418,73 рубля. Соответственно, увеличатся пенсии и социальные пособия. К примеру, теперь единовременное пособие в связи с рождением ребёнка составит 4187,3 рубля (10 БПМ в среднем на душу населения; ранее — 4067,4 рубля, то есть +119,9 рубля), а при рождении второго и последующих — 5862,22 рубля (14 БПМ; ранее — 5694,36 рубля, то есть +167,86 рубля).

Минтруда Беларуси повысило размеры бюджета прожиточного минимума с 1 мая. На сколько вырастут пенсии и пособия?