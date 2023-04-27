В Минтруда рассказали, что будут делать с "незаинтересованными в работе" белорусами

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Опубликовано: 27.04.2023 17:03 , Обновлено: 27.04.2023

В министерстве труда Беларуси сообщили, что считают "долгом каждого гражданина Беларуси" - идти работать. А потому в ведомстве пообещали, что будут вовлекать безработных белорусов в трудовую деятельность, особенно незаинтересованных. Как?

«Наша задача – промотивировать человека работать. Ведь это обеспечение себя, семьи соответствующим уровнем дохода”, - заявила министр труда Беларуси Ирина Костевич, будучи с визитом в Могилеве.

По ее словам, белорусы обязаны участвовать “в софинансировании” государственных расходов. “Каждый из нас сегодня имеет возможность получить государственные услуги в сфере здравоохранения, образования, транспорта, коммунальных услуг. Сегодня все это льготируется со стороны государства или вообще предоставляется бесплатно. Поэтому долг каждого гражданина – принять участие в софинансировании государственных расходов. А чтобы принимать участие, трудоспособный человек должен работать», - заявила чиновница.

[info_b]В основном законе Беларуси говорится, что труд - это не обязанность, а право белорусов. “Принудительный труд запрещается, кроме работы или службы на основании судебного постановления либо в соответствии с законами о чрезвычайном и военном положениях”, - написано в Конституции. Таким образом неработающие белорусы имеют право не работать. Правда, если попадут в базу “тунеядцев”, то их обяжут платить полную сумму “коммуналки”.[/info_b]

На совещании в Могилеве чиновники назвали цифры потенциальных работников, которые пока не участвуют в трудовой деятельности. Только в этой области это порядка 70 тыс человек.

“Перед нами стоит задача в рамках выполнения не только Декрета № 3, но и социально-экономического развития области в целом – это вовлечение незанятого населения в легальную трудовую деятельность”, - заявил председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко.

По его словам, чиновники должны “максимально вовлекать в трудовую деятельность молодых граждан, не занятых в экономике, проводить масштабную информационно-разьяснительную работу».

В свою очередь, министр труда призвала наладить работу комиссий по содействию занятости в исполкомах, чтобы те были больше нацелены на тех граждан, “которые не заинтересованы в поиске работы”, передает Белта.

Ранее Телеграф сообщил, что в Беларуси с началом весны активизировалась деятельность чиновников, милиции и служб ЖКХ по отношению к белорусам, которые внесены в базу трудоспособных людей, не занятых в экономике. В СМИ таких прозвали “тунеядцами” по аналогии с законом, который действовал в СССР.

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