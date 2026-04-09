В Минтруда объяснили, отправят ли белорусов на переаттестацию из-за нового закона Совмина и кому сохранят право на доппенсию

Опубликовано: 09.04.2026 15:27 , Обновлено: 09.04.2026

В Министерстве труда и соцзащиты прокомментировали новое правительственное постановление, которое существенно сократило перечень профессий, дающих белорусам право на профессиональную пенсию за работу с вредными и опасными условиями труда. В ведомстве пояснили, придётся ли работникам проходить повторную аттестацию из-за изменившегося законодательства и кому после пересмотра списков сохранят право на дополнительную пенсию.

Новые перечни профессий, которые могут рассчитывать на досрочную пенсию и выплаты доппенсии, официально заработают с 1 июля 2026 года .

Как пояснили в Минтруда, после пересмотра перечней 15 профессий из списка №1 (для подземных работ, а также работ с особо вредными и особо тяжелыми условиями) были перенесены в список №2 (для работ с вредными и тяжелыми условиями труда, то есть менее опасными, чем в первом списке).

Также были перегруппированы разделы в этих списках. Так, в каждом списке раньше был отдельный раздел III. По новому документу его аннулировали, а бывшие в нём профессии переместили в разделы I и II, привязав к конкретным производствам и показателям.

Кроме того, в Минтруда отметили, что некоторые формулировки работ, условий и показателей были уточнены с учётом реальной правоприменительной практики, чтобы у работников и работодателей возникало меньше было споров по поводу того, считается ли конкретная работа “вредной” с точки зрения законодательства.

Что касается конкретных последствий изменения профессиональных перечней, то в Минтруда заверили, что из-за всех пертурбаций со списками рабочим не придётся проходить внеочередную аттестацию.

“Результаты аттестации, которая проведена до 1 июля 2026 года, продолжают действовать до окончания её срока. Их по-прежнему используют для профессионального пенсионного страхования”, - пояснили в ведомстве.

Что касается права на досрочную профессиональную пенсию, то, как заверили в Минтруда, его сохранят для всех профессий, которые остались в обновлённых списках.

Напомним, после корректировки Совмином перечень профессий, по которым работники вправе рассчитывать на дополнительную, профессиональную пенсию, “похудел” сразу на 840 позиций. Впрочем, большая часть убранных профессий - это те, которые либо уже не применяются в экономике, либо по которым ни в одной из организаций по итогам проведенных аттестаций не подтвердились показатели вредных условий труда.

Совмин лишил белорусов по 840 профессиям права на дополнительную пенсию