Совмин лишил белорусов по 840 профессиям права на дополнительную пенсию

Опубликовано: 09.04.2026 11:00 , Обновлено: 09.04.2026

Белорусское правительство изменило перечень профессий, по которым работники вправе рассчитывать на дополнительную, профессиональную пенсию. Из списка убрали сразу 840 профессий.

Изменение перечня предусмотрено новым постановлением, которое, по данным пресс-службы Совмина, уже подписал премьер-министр Александр Турчин.

Списки производств, работ, профессий, должностей с вредными и тяжелыми условиями труда, которым в дополнение пенсии по возрасту полагается профессиональное пенсионное страхование, в последний раз пересматривали в 2005 году. После анализа, проведённого Министерством труда и соцзащиты, из них решили исключить те профессии и должности, которые за эти годы утратили свою актуальность по ходе изменения технологий и принципов организации труда.

В результате право на профессиональную пенсию потеряли:

406 профессий (должностей), которые фактически не применяются в экономике,

356 профессий (должностей), по которым ни в одной из организаций по итогам проведенных аттестаций не подтвердились показатели вредных условий труда,

78 профессий (должностей), по которым результаты аттестации показали оптимальные или допустимые условия труда.

Кроме того, подписанный премьером документ вносит ряд технических корректировок: названия профессий и должностей в списках привели в соответствие с изменениями в квалификационных справочниках и уточнили формулировки работ, условий и показателей с учетом правоприменительной практики.

По задумке законодателей, нынешняя корректировка позволит работодателям сэкономить на аттестациях на рабочих местах, на которых оценка вредности не подтверждает права работников на профессиональное пенсионное страхование.

Кто имеет право на профессиональную прибавку к пенсии в Беларуси?

Накануне в Минтруда как раз разъясняли, кто именно в Беларуси имеет право на дополнительную профессиональную пенсию. Её могут выплачивать в качестве прибавки к обычной трудовой пенсии по возрасту (мужчинам — после 63 лет, женщинам — после 58 лет) тем, кто работал в особых условиях труда (вредных, опасных, тяжёлых или иных), подлежал профессиональному пенсионному страхованию и не получал досрочную пенсию.

Доппенсию выплачивают из тех пенсионных сбережений, которые в течение трудовой деятельности формируют за счёт дополнительных взносов работодателя, причём получать доплату можно даже в случае, если вы продолжаете работать.

Размер дополнительной профессиональной пенсии в Беларуси приравнивается к размеру бюджета прожиточного минимума. По состоянию на март 2026 года это 496,96 рубля .

В Минтруда также разъяснили, что именно подразумевается в белорусском законодательстве под “особыми условиями труда”. Речь о работе с вредными, опасными факторами или высокой профессиональной нагрузкой. Всего выделяется 15 категорий. По самым вредным (из списка №1), таким как вальщик леса или электромеханик подземного участка, машинист крана или проходчик, предполагается досрочный выход на пенсию - на 10 лет раньше общеустановленного срока.

В вредным и тяжёлым профессиям (список №2) относят, к примеру, асфальтобетонщиков, газорезчиков, каменщиков, маляров, электросварщиов. Им по закону можно выйти на пенсию раньше на 5 лет.

Есть ещё и отдельный список профессий без вредных факторов, но тоже с особыми условиями, работники которых могут рассчитывать на доппенсию. Это, к примеру: