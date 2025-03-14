В Минтруда назвали категорию белорусов, которым положена денежная помощь на оздоровление. Сколько?

Опубликовано: 14.03.2025 08:24 , Обновлено: 14.03.2025

Министерство труда и социальной защиты Беларуси назвало одну категорию белорусов, которым новым президентским указом №104, подписанным главой государства 11 марта, положена денежная помощь на оздоровление. Новые нормы вступят в силу 1 мая 2025 года.

Президентский указ закрепил дополнительные меры поддержки ветеранов войн и лиц, пострадавших от их последствий, внеся изменения в ряд действующих законодательных актов.

На дополнительную финансовую помощь на оздоровление, в частности, теперь смогут рассчитывать те пенсионеры, у которых есть ордена или медали СССР за безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны и которые относятся к участникам войны. Если эти люди в течение календарного года не использовали свое право на бесплатное санаторно-курортное лечение (на него эта категория лиц может рассчитывать, согласно положениям Указа № 542), то им могут выплатить компенсацию - в 10 базовых величин, то есть 420 рублей на данный момент.

Кроме того, на бесплатное санаторно-курортное лечение и оздоровление (по нормам, закреплённым в Указе № 542) теперь также могут рассчитывать ещё 3 категории белорусов:

бывшие узники фашизма;

ветераны боевых действий на территории других государств из числа военнослужащих;

супруги погибших военнослужащих, не вступившим в новый брак.

Дополнительно президентским указом №104 расширен перечень лиц, которым государство будет выплачивать материальную помощь ко Дню Победы (в соответствии с положениями Указа № 281). Теперь на праздничные выплаты также могут рассчитывать лица, получившие орден или медаль СССР за безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны.

Ранее Telegraf.news рассказал, кому из белорусов с 1 мая будет также положена ежемесячная надбавка к пенсии в размере 112 рублей. Соответствующая норма прописана в документе «Об изменении законов по вопросам ветеранов», который должен вступить в силу 1 мая.

Кому из белорусов с 1 мая положена доплата к пенсии в 112 рублей? Министр труда и соцзащиты ответила