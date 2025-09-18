В Минтруда дали белорусам инструкцию, как заказать бесплатную доставку с ярмарок. Кому полагается?

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 18.09.2025 12:46 , Обновлено: 18.09.2025

В официальном телеграм-канале Министерства труда и социальной защиты подробно объяснили, как и кто может заказать на дом овощи с ярмарок на выходных.

Так, бесплатная доставка доступна пожилым и инвалидам. Как рассказали в ведомстве, для этого нужно:

Связаться со своим территориальным центром социального обслуживания населения или позвонить на короткий номер 139 (если вы в Минске). Оставить заявку. Специалисты подскажут, в какое время будет осуществляться подвоз, и запишут вашу заявку. Встретить волонтера. В день ярмарки нужно найти на территории волонтера (чаще всего это представители БРСМ в яркой форме). Он сопроводит, загрузит покупки в автомобиль, а после развезет по адресам.

В Минтруда подчеркнули, что вся помощь абсолютно бесплатна.

“Вам не придется платить ни за доставку, ни за услуги волонтеров”, — отметили специалисты.

А список площадок с адресами посоветовали искать на сайтах местных органов власти.

Ранее Telegraf.news писал, что в Белкоопсоюзе сообщили, что окончательные даты проведения ярмарок в Минске будут зависеть от погоды, но в планах проводить их каждые выходные вплоть до первых чисел декабря.

В Белкоопсоюзе назвали даты завершения ярмарок в Минске — «При благоприятной погоде»