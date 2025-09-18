В Белкоопсоюзе назвали даты завершения ярмарок в Минске - "При благоприятной погоде"

Опубликовано: 18.09.2025 11:59 , Обновлено: 18.09.2025

В официальном ТГ-канале Белкоопсоюза сообщили, что окончательные даты проведения ярмарок в Минске будут зависеть от погоды, но в планах проводить их каждые выходные вплоть до первых чисел декабря.

В организации уточнили, что ярмарки стартуют с 20 сентября и завершатся 6–7 декабря включительно (при условии благоприятной погоды). При этом торговые площадки будут работать во всех районах столицы Беларуси.

Дополнительно один раз в месяц будет устраиваться ярмарка около Дворца спорта, что на Немиге, чему явно будут не очень рады толпы подростков, облюбовавших это место для своих вечерних и выходных тусовок. Уже в эти выходные ярмарка у Дворца спорта начнет работу с 9:00 и закроется примерно в 17:00.

Ранее Telegraf.news писал, что в Мингорисполкоме сообщили, что на сезонных ярмарках в Минске, которые начнут работу в предстоящие выходные, продавать будут различные овощи, закатки и сало. В чем ещё особенность нового ярмарочного сезона?

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