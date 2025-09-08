В Минтруда Беларуси ответили, могут ли мигранты, не сдавшие языковой экзамен, его пересдать

Опубликовано: 08.09.2025 16:23 , Обновлено: 08.09.2025

Первый замминистра труда и социальной защиты Беларуси Татьяна Астрейко сообщила, что трудовые мигранты, которые не смогут с первого раза сдать обязательный экзамен на знание одного из государственных языков, смогут пересдавать его любое количество раз.

«Если экзамен не сдан, то по этим 11 профессиям нельзя заключать трудовой договор», — заявила представитель Минтруда.

Речь идет о перечне из 11 профессий, куда мигранты теперь не смогут устроиться на работу в Беларуси без сдачи языкового экзамена. Тестирование для иностранцев будет проводиться дважды в месяц — 15-го и в последний день месяца. Мигранты могут выбрать любое учреждение для сдачи теста и не ограничены во времени между попытками.

«Куда нанимателю ближе, туда и направляется иностранный мигрант для сдачи теста», — пояснила принцип Астрейко, передало Sputnik.

Напомним, на днях Совмин утвердил и порядок проведения экзамена. Теперь экзамен представляет собой платный письменный тест, который длится 30 минут. Для успешной сдачи нужно правильно ответить как минимум на половину вопросов.

Совмин Беларуси обязал мигрантов 11 профессий сдавать экзамен на знание госязыка