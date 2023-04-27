В Минтруда Беларуси назвали новый размер детских пособий и выплат при рождении

Опубликовано: 27.04.2023 13:20 , Обновлено: 27.04.2023

В Министерстве труда и социальной защиты Беларуси назвали размеры детских пособий с 1 мая по 31 июля 2023 года. Они вырастут в связи с увеличением бюджета прожиточного минимума.

Так, по информации министерства, с 1 мая единовременные пособия при рождении составят:

на первого ребенка — 3 521,30 руб. (+ 106,5 BYN; ранее 3 414,80 руб.);

на второго и последующих детей — 4 929,82 руб. (+149,1 BYN; ранее 4 780,72 руб.).

Женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности подняли единовременное пособие до 352,13 руб. (+10,65; ранее 341,48 руб.).

Ежемесячное пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет с 1 мая составит 176,07 руб. (+5,33 BYN; ранее 170,74 руб.).

Пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, предусмотренных законодательством (ежемесячное):

на детей старше 3 лет, воспитываемых в таких семьях (кроме ребенка-инвалида) — 176,07 руб. (+5,33 BYN; ранее 170,74 руб.);

на ребенка-инвалида старше 3 лет — 246,49 руб. (+7,45 BYN; ранее 239,04 руб.)

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет составит:

с I и II степенью утраты здоровья до исполнения ребенку 18 лет и с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребенку возраста 3 лет — 352,13 руб. (+10,65 BYN; ранее 341,48 руб.);

с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку возраста 3 лет — 422,56 руб. (+12,78 BYN: ранее 409,78 руб.)

Ежемесячное пособие на детей в возрасте до 18 лет, инфицированных вирусом иммунодефицита человека подняли до 246,49 руб. (+7,45 BYN: ранее 239,04 руб.).

Ранее Телеграф писал, что Министерство труда и социальной защиты Беларуси выпустило постановление № 12 от 20 апреля 2023 г., которым повысило бюджет прожиточного минимума (БПМ) с 1 мая на 3,1%.

Минтруда Беларуси повысило БПМ с 1 мая на 10,65 BYN