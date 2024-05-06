В Минтрансе назвали трассы и мосты, которые решили отремонтировать в Беларуси в 2024 году

Опубликовано: 06.05.2024 08:47 , Обновлено: 06.05.2024

На ремонтные работы на автомобильных дорогах страны в 2024 году из республиканского бюджета выделили в общей сложности 1,5 млрд рублей. Куда их планируют потратить, какие трассы начнут ремонтировать и какие автомобильные мосты ввести в эксплуатацию после реконструкции, рассказал начальник главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Григорий Глазко.

В интервью госагентству БЕЛТА Глазко рассказал, что всего в 2024 году реконструкцию, капитальный и текущий ремонт планируют провести на общей протяженности в 5200 км: 1,7 тыс. км республиканских и 3,5 тыс. км местных дорог.

В частности, на этот год запланированы ремонт следующих участков дорог:

трассы М10 граница России (Селище) - Гомель - Кобрин (на участке 109,9-195,15 км),

трассы М3 Минск - Витебск (на участке 64,0-66,7 км),

автодороги Р53 Слобода - Новосады (на участке 33,3-43,2 км),

автодороги Р122 Могилев - Чериков - Костюковичи (на участке 13,5-44,6 км).

Что касается ремонта автомобильных мостов, то на 2024 год запланированозавершение реконструкции как минимум 13 мостовых сооружений. Полностью ввести в эксплуатацию к концу года планируется следующие мосты:

мост через Березину на км 28,248 трассы Р63 Борисов - Вилейка - Ошмяны;

мост через Березину на трассе Р43 граница России (Звенчатка) - Кричев - Бобруйск - Ивацевичи (до автомобильной дороги Р2/Е85), 230,9 км;

мост через Неман на км 78,6 трассы М11/Е85 граница Литвы (Бенякони) - Лида - Слоним - Бытень;

мост через Неман на км 65,7 дороги Р41 Слоним - Мосты - Скидель - граница Литвы (Поречье);

мост через Сож на дороге Р74 Чериков - Краснополье - Хотимск - граница России (Горня), 0,9 км.

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Также, по словам Глазко, в этом году планируют начать ремонт моста через реку Сож на 21,065 км автодороги Р30 Гомель - Ветка - Чечерск - Ямное.

О планах по ремонту республиканских дорог в ноябре прошлого года рассказывал премьер-министр Роман Головченко. Тогда, кака сообщил Telegraf.news, он заявил, что средств на ремонт и реконструкцию дорог в 2024 году выделят больше, чем в 2023-м - до 2,2 млрд рублей, и пообещал в плане ремонта “выйти на 4,2-4,3 тыс. км дорог”.

Головченко пообещал потратить на дороги в 2024 году 2,2 млрд рублей. Где запланировали ремонт?