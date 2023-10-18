В Минсктрансе решили выдать минчанам 300 тыс бесплатных проездных. Кому повезет?

Опубликовано: 18.10.2023 22:16 , Обновлено: 18.10.2023

В эфире телеканала "Беларусь 1" сообщили, что Минсктранс изготовил 300 тыс. смарт-карточек, которые планирует раздать жителям Минска, попадающим под льготы.

“Это школьники, учащиеся первого и второго курсов колледжей, инвалиды, ветераны”, - сообщили на гостелеканале.

Там так же заявили, что когда-то в будущем система льготных проездных “может появиться и в других регионах”. Почему эксперимент начали со столицы, где доходы выше, чем в в среднем по стране, на госТВ не рассказали.

Известно, что в сентябре эксперимент провели среди учащихся четырех минских школ и двух колледжей. Им выдали бесконтактные карточки, которые те должны были прикладывать к валидаторам в транспорте. А уж Минсктранс потом отслеживал, где и сколько раз воспользовались халявными поездками дети.

“Такая система учета льготных пассажиров необходима для планирования работы городского общественного транспорта”, - сообщили на госТВ.

Ранее Телеграф сообщил, что в Минской мэрии похвалились, что смогли сократить количество безбилетников, которых словили в общественном транспорте на 10%. Но дело не в изменении способов или частоты контроля. О чём можно узнать по ссылке ниже. А если бы всем в Минске раздали бесплатные проездные, то зайцы бы пропали как вид!

Минская мэрия рассказала, как сократила количество безбилетников на 10%