В Минскстрое объявили о подготовке к строительству "одного из самых мощных путепроводов" в Минске

Опубликовано: 22.07.2025 16:36 , Обновлено: 22.07.2025

Генеральный директор «Минскстроя» Александр Терехов заявил, что давно необходимый путепровод через железную дорогу, который соединит Каменную горку и Лебяжий, могут начать строить уже в 2026 году. Однако пока проект есть даже не на бумаге.

Для моста, который должен соединить, пройдя над железной дорогой, улицы Ратомскую и Колесникова пока разрабатывается проектная документация.

“Наверное, это будет один из самых мощных путепроводов в Минске протяженностью порядка 400 м. Если все сложится должным образом, то строительство может начаться в 2026 году”, — заявил Александр Терехов, передает “Минск-Новости”.

Ранее Telegraf.news писал, что директор государственного предприятия “Гордорстрой” Сергей Панев 15 июля поделился “амбициозными планами” по строительству третьего автомобильного кольца в Минске (МКАД), рассказав, какие районы столицы, согласно планам, должна связать новая кольцевая

Глава «Гордорстроя» пообещал третье кольцо в Минске. Какие районы свяжет?