В "Минскметропроекте" рассказали, почему строили третью линию метро по "утраченной" технологии 80-х

Опубликовано: 21.04.2025 16:17 , Обновлено: 21.04.2025

Главный инженер «Минскметропроекта» Георгий Протасов рассказал 21 апреля, что при строительстве новой ветки метро в столице Беларуси решили использовать "утраченную" в 1990-х годах технологию, которую придумали в 1980-х.

По словам специалиста, это было сделано для большей безопасности и скорости строительства тоннеля метро.

“Допустим, стены в грунте. Эта технология была использована впервые в 1980-е годы именно при строительстве Минского метрополитена, но, к сожалению, в 1990-е была утрачена. При строительстве третьей линии мы ее возродили”, - рассказал Георгий Протасов, передало госагентство “Минск-Новости”.

Ранее Telegraf.news писал, что президент Беларуси Александр Лукашенко 21 октября поручил построить наземное метро из Минска в его города-спутники. Слова об этом прозвучали при разговоре о “перенаселении” столицы.

Лукашенко поручил построить метро из Минска в города-спутники. Но есть нюанс