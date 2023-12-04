В Минске решили построить новый завод. В мэрии рассказали, что планируют выпускать

Опубликовано: 04.12.2023 13:15 , Обновлено: 04.12.2023

В Управлении дорожно-мостового строительства и благоустройства Мингорисполкома сообщили, что решили построить завод горячего цинкования. Об этом на заседании рабочей группы по вопросам благоустройства и содержания столицы рассказал гендиректор Владимир Латушкин. Два таких завода уже есть в республике. Почему, по мнению чиновников, этого мало?

[info_b]Суть цинкования – в защите металлоконструкций от воздействия агрессивной среды и влаги. Это необходимо для разных элементов городской инфраструктуры: опоры освещения и контактной сети общественного транспорта, дорожные знаки и т.п. Горячее цинкование позволяет продлить срок службы металлических элементов инфраструктуры.[/info_b]

Латушкин уточнил, что производство собираются разместить в свободной экономической зоне «Минск», договор на предпроектные работы уже заключен, сообщило госагенство «Минск-Новости».

Предполагается, что завод построят и запустят в 2025 году.

Сейчас в Беларуси работают два предприятия по горячему цинкованию металлоконструкций – в Лиде и Речице. Как сказали в Мингорисполкоме, возить опоры туда «далеко и накладно», и заказов очень много, а появление в Минске нового завода «позволит эти проблемы решить».

Ранее Телеграф писал, что, по сообщению Министерства транспорта и коммуникаций, в Беларуси хотят построить круизный лайнер на 100 мест. Там посчитали, что эта ниша «не заполнена, окупаема и экономически выгодна».

В Минтрансе Беларуси решили построить круизный корабль. Куда хотят плавать?