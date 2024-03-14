В Минске разместили вакансию шеф-повара с зарплатой до 19 100 рублей. Какие требования?

Опубликовано: 14.03.2024 10:44 , Обновлено: 14.03.2024

В Государственном банке вакансий опубликовали объявление о работе шеф-поваром в столичном заведении. Согласно информации, предлагают зарплату от 18,5 тыс. белорусских рублей. На публикацию внимание обратил портал Onliner.

Вакансию разместило ООО “КПИ Девелопмент”. Требований к соискателю немало:

свободное владение английским языком,

среднее специальное образование,

опыт работы в сфере общественного питания не менее восьми лет, а шеф-поваром - не менее четырех лет,

опыт работы в сети ресторанов Waldorf Astoria, а также в различных юрисдикциях, включая страны ЕС и ЕАЭС.

Такому работнику готовы платить каждый месяц от 18,5 до 19,1 тыс. белорусских рублей. Режим работы односменный, занятость на ставку, рабочее место - в Минске на проспекте Победителей.

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