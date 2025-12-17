В Минске рассказали что делают с "тунеядцами" — "Установили местонахождения"

Опубликовано: 17.12.2025 17:10 , Обновлено: 17.12.2025

В исполкоме Минска провели заседание, посвящённое реализации декрета Президента Беларуси «О содействии занятости населения». В ходе мероприятия чиновники перечислили меры, которые предпринимают для выявления неработающих минчан, и рассказали, что с ними делают.

По словам главы исполкома Владимира Кухарева, хотя в 2025 году «привлекли» к труду более 20 тысяч безработных жителей города, «в Минске ещё проживает большое количество людей, которые по разным причинам не трудоустроены».

Чиновник задался вопросом, насколько справедливо, что люди не работают и не платят налоги, но «пользуются наравне со всеми социальными благами». В связи с этим он поручил взять на контроль выявление «тунеядцев».

В свою очередь, глава комитета по труду Мингорисполкома Пётр Шутько рассказал, как власти действуют в отношении неработающих минчан.

«Акцент был сделан на установлении местонахождения каждого неработающего гражданина, выявлении причин незанятости, источников доходов с принятием превентивных мер, в том числе по содействию в трудоустройстве и легализации занятости», — заявил Шутько, не уточнив, что делали с теми, кто не хотел устраиваться на работу.

Зато чиновник рассказал, что в ходе проверок выяснилось: некоторые так называемые «тунеядцы» на самом деле работали без оформления.

«Многие из них имели ранее опыт работы в сферах бытового обслуживания, строительства, общественного питания. Соответствующая информация была направлена в налоговые органы для проведения проверочных мероприятий и выявления сокрытых источников доходов», — сообщил чиновник, сообщило агентство “Минск-Новости”.

Напомним, что в середине ноября, когда большинство белорусов получают квитанции за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) за октябрь, в соцсетях появились сообщения о «шокирующих» суммах за коммуналку. Там разгорелось бурное обсуждение: пользователи делились цифрами и недоумевали. А количество просмотров сообщений перешагнуло миллион.

Дело в том, что согласно новому закону, с 1 октября в Беларуси изменился порядок расчёта платы за ЖКУ для некоторых категорий граждан. Главное изменение коснулось тех, кого признают незанятыми в экономике.

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