В Минске появилась новая сеть товаров для дома по «более чем приемлемым ценам»

Опубликовано: 06.08.2025 11:57 , Обновлено: 06.08.2025

В центре Минска, возле Комаровского рынка, 20 августа должен открыться новый большой магазин сети товаров для дома «Красавита». Компания позиционирует себя как дискаунтер и заявляет, что предложит покупателям цены ниже, чем у конкурентов и на маркетплейсах.

В качестве примера низких цен издание Blizko.by привело школьные тетради по 18 копеек, шариковые ручки по 17 копеек, наборы из 12 цветных карандашей по 70 копеек и сковороды Victoria за 28 рублей.

Кроме собственного импорта изделий из пластика и посуды, по их заявлениям, сеть активно продаёт и продукцию белорусских производителей, например, добрушский фарфор и гомельскую эмалированную посуду.

Представитель компании объяснил, как он выразился, «более чем приемлемые цены» своей бизнес-моделью. По его словам, фирма 15 лет работала как крупный оптовый поставщик и имеет прямые контракты с заводами-изготовителями в России и Турции. Кроме того, для снижения издержек «Красавита» открывает магазины не в крупных моллах с высокой арендой, а в торговых центрах районного формата.

Фото: blizko.by

Новая точка в ТЦ «Зеркало» на улице Веры Хоружей, 6Б, должна стать третьей в сети. Две другие расположены на улицах Рафиева, 56, и Неманской, 47. В планах компании довести число магазинов в Минске до 12-15.

[inf]Подробнее с ценами на товары можно ознакомиться по ссылке.[/inf]

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