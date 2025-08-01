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Белорусские фабрики объявили о скидках до 39% на шоколад, конфеты, мармелад и зефир

Белорусские фабрики объявили о скидках до 39% на шоколад, конфеты, мармелад и зефир
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Белорусские кондитерские фабрики "Коммунарка", "Спартак" и "Красный пищевик" сообщили о скидках на свои сладости в августе. Журналисты Telegraf.news посмотрели, где можно выгодно купить в том числе шоколад, конфеты, мармелад, зефир.

Скидки на конфеты “Коммунарка”

Так, “Першы Нацыянальны гандлëвы дом” 30 июля сообщил о скидках в магазинах “Коммунарка”.

Так, конфеты «Грильяж в шоколаде» решили продавать за 26,99 рублей вместо 41,56. То есть, скидка составила 35%.

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На акции в “Коммунарке” в “Першым гандлёвым” оказался и набор конфет 770 г за 38,99 руб вместо 63,92 руб. То есть, скидка 39%.

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Также до 6 августа в фирменных магазинах фабрики действуют скидки на различные конфеты, шоколад и наборы.

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Зефир и мармелад от “Красного пищевика”

Также “Першы гандлёвы”сообщил о скидках в магазине “Красный пищевик”. Например, мармелад “Пингвины” продают за 11,99.

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Зефир ванильный в шоколаде - за 21, 60 BYN.

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Спартак объявил о скидках до 24%

В свою очередь гомельская кондитерская фабрика “Спартак” объявила о снижении цен в своих фирменных магазинах ндо 24%.

Вот список продукции, на которую распространяется акция:

СкидкаТовар
6%Шоколад темный с трюфельной начинкой, 45 г
Шоколад пористый молочный «ZA SPARTAK» 55%, 70 г
8%Шоколад молочный «ZA SPARTAK» 55% с дробленым фундуком, 95 г
9%Конфеты «Спартак» вкус виски-кола
10%Шоколад горький с миндалем, 90 г
Шоколад молочный «Спартак» с цельным миндалем, 90 г
Печенье «Хоккей»
12%Карамель «Озорная вишня»
Шоколад «Спартак» молочный с соленой карамелью, 95 г
13%Конфеты глазированные «Тоффи» с мультизерновыми хлопьями
Шоколад молочный «Спартак» с печеньем, 90 г
14%Карамель «Слива»
Конфеты глазированные «Лови! Грильяжное настроение» с арахисом и клюквой
15%Печенье со вкусом лимона, 90 г
Конфеты «Лунария» (вкус пломбира и шоколада)
Конфеты «Лунария» ирисо-сливочный вкус
Конфеты с начинкой «Тоффиленд» с дробленым фундуком
Конфеты «Спартак» вкус пина колада
Конфеты «Спартак» вкус амаретто
Конфеты глазированные «Лови! Грильяжное настроение» с арахисом
Подарочный набор шоколадных конфет «Импрессо» Премиум (белый), 424 г
Подарочный набор шоколадных конфет «Импрессо» Премиум (коричневый), 424 г
Подарочный набор шоколадных конфет «Импрессо» Премиум (красный), 424 г
Подарочный набор шоколадных конфет «Импрессо» Премиум бежевый, 424 г
Шоколад молочный «Спартак» с арахисом, 90 г
Нуга глазированная «MilX» с клюквой
16%Конфеты глазированные «Тоффи» с арахисом и клюквой
Шоколад пористый «Спартак» молочный, 70 г
17%Печенье «Шахматное», 100 г
Конфеты с начинкой «Тоффиленд»
Шоколад «Спартак» молочный с поп-корном, 95 г
20%Шоколад горький пористый «Спартак», 70 г
Батончик нуга глазированная «ZA SPARTAK» с мягкой карамелью и какао, 48 г
21%Шоколад пористый «Спартак» молочно-ореховый, 70 г
24%Набор конфет «Collection сrystal», 257 г

Ранее Telegraf.news писал, что в пресс-службе нижней палаты парламента Беларуси сообщили, что некоторые депутаты проверили цены и ассортимент в магазинах в своих избирательных участках. Все отчитались о хорошем ассортименте, многие отметили “снижение” или “стабильность” цен на продукты.

Стабильность и снижение? Депутаты отчитались о проверках цен в магазинах по всей Беларуси

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