Белорусские фабрики объявили о скидках до 39% на шоколад, конфеты, мармелад и зефир
Белорусские кондитерские фабрики "Коммунарка", "Спартак" и "Красный пищевик" сообщили о скидках на свои сладости в августе. Журналисты Telegraf.news посмотрели, где можно выгодно купить в том числе шоколад, конфеты, мармелад, зефир.
Скидки на конфеты “Коммунарка”
Так, “Першы Нацыянальны гандлëвы дом” 30 июля сообщил о скидках в магазинах “Коммунарка”.
Так, конфеты «Грильяж в шоколаде» решили продавать за 26,99 рублей вместо 41,56. То есть, скидка составила 35%.
На акции в “Коммунарке” в “Першым гандлёвым” оказался и набор конфет 770 г за 38,99 руб вместо 63,92 руб. То есть, скидка 39%.
Также до 6 августа в фирменных магазинах фабрики действуют скидки на различные конфеты, шоколад и наборы.
Зефир и мармелад от “Красного пищевика”
Также “Першы гандлёвы”сообщил о скидках в магазине “Красный пищевик”. Например, мармелад “Пингвины” продают за 11,99.
Зефир ванильный в шоколаде - за 21, 60 BYN.
Спартак объявил о скидках до 24%
В свою очередь гомельская кондитерская фабрика “Спартак” объявила о снижении цен в своих фирменных магазинах ндо 24%.
Вот список продукции, на которую распространяется акция:
|Скидка
|Товар
|6%
|Шоколад темный с трюфельной начинкой, 45 г
|Шоколад пористый молочный «ZA SPARTAK» 55%, 70 г
|8%
|Шоколад молочный «ZA SPARTAK» 55% с дробленым фундуком, 95 г
|9%
|Конфеты «Спартак» вкус виски-кола
|10%
|Шоколад горький с миндалем, 90 г
|Шоколад молочный «Спартак» с цельным миндалем, 90 г
|Печенье «Хоккей»
|12%
|Карамель «Озорная вишня»
|Шоколад «Спартак» молочный с соленой карамелью, 95 г
|13%
|Конфеты глазированные «Тоффи» с мультизерновыми хлопьями
|Шоколад молочный «Спартак» с печеньем, 90 г
|14%
|Карамель «Слива»
|Конфеты глазированные «Лови! Грильяжное настроение» с арахисом и клюквой
|15%
|Печенье со вкусом лимона, 90 г
|Конфеты «Лунария» (вкус пломбира и шоколада)
|Конфеты «Лунария» ирисо-сливочный вкус
|Конфеты с начинкой «Тоффиленд» с дробленым фундуком
|Конфеты «Спартак» вкус пина колада
|Конфеты «Спартак» вкус амаретто
|Конфеты глазированные «Лови! Грильяжное настроение» с арахисом
|Подарочный набор шоколадных конфет «Импрессо» Премиум (белый), 424 г
|Подарочный набор шоколадных конфет «Импрессо» Премиум (коричневый), 424 г
|Подарочный набор шоколадных конфет «Импрессо» Премиум (красный), 424 г
|Подарочный набор шоколадных конфет «Импрессо» Премиум бежевый, 424 г
|Шоколад молочный «Спартак» с арахисом, 90 г
|Нуга глазированная «MilX» с клюквой
|16%
|Конфеты глазированные «Тоффи» с арахисом и клюквой
|Шоколад пористый «Спартак» молочный, 70 г
|17%
|Печенье «Шахматное», 100 г
|Конфеты с начинкой «Тоффиленд»
|Шоколад «Спартак» молочный с поп-корном, 95 г
|20%
|Шоколад горький пористый «Спартак», 70 г
|Батончик нуга глазированная «ZA SPARTAK» с мягкой карамелью и какао, 48 г
|21%
|Шоколад пористый «Спартак» молочно-ореховый, 70 г
|24%
|Набор конфет «Collection сrystal», 257 г
Ранее Telegraf.news писал, что в пресс-службе нижней палаты парламента Беларуси сообщили, что некоторые депутаты проверили цены и ассортимент в магазинах в своих избирательных участках. Все отчитались о хорошем ассортименте, многие отметили “снижение” или “стабильность” цен на продукты.
Стабильность и снижение? Депутаты отчитались о проверках цен в магазинах по всей Беларуси