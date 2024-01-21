В Минске появилась белорусская клубника по 24,99 рубля за кг. А где купить по 4,99?

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Опубликовано: 21.01.2024 19:42 , Обновлено: 21.01.2024

В торговых точках на центральном минском железнодорожном вокзале появилась в продаже белорусская клубника, выращенная в теплицах ДорОрс. Фото вкусной ягоды поделился фудблогер Кокобай.

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Цена на клубнику не низкая - 24,99 рубля за килограмм, но и не высокая. В популярной торговой сети “Е-доставка” можно найти расфасованные по 250 грамм по цене 13,99 рубля. А это 55,96 рубля за кг - стоимость больше, чем в два раза.

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Но выход есть. В той же “Е-доставке” продается “клуб­ни­ка быст­ро­за­мо­ро­жен­ная”, которую предлагают всего по 4,99 руб за кг. Разница в 5 раз с вокзальной и 10 с расфасованной.

Также в магазинах можно найти клубнику из России, расфасованную по пакетам 300 грамм, и по цене 4.60руб/шт, что входит около 15 руб за килограмм.

До сезона дешёвой клубники ещё ждать полгода. Кто-то будет дожидаться урожая с собственных грядок, а кто-то соблазнится на первую «брестскую» клубнику. В любом случае, первым делом ягоду нужно будет тщательно вымыть. Уверены, что знаете, как это сделать правильно?

Как белорусам лучше вымыть клубнику — с содой или уксусом? А простой воды недостаточно?