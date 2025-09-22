В Минске показали дискаунтер "Мега ОПТ" от Белкоопсоюза

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Опубликовано: 22.09.2025 14:50 , Обновлено: 22.09.2025

Заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Вадим Ипатов проинспектировал новый магазин Белорусского республиканского союза потребительских обществ (Белкоопсоюза) в Минске. Речь о дискаунтере "Мега ОПТ", который позиционируется как магазин шаговой доступности.

Сам дискаунтер открылся на проспекте Победителей, 17 в Минске ещё в августе, а теперь его лично проинспектировал замглавы нижней палаты белорусского парламента. Он оценил ассортимент продуктов магазина и уровень цен. Кадры инспекции показали в официальном Telegram-канале Палаты представителей Нацсобрания.









По информации Telegram-канала, на прилавках дискаунтера Белкоопсоюза представлена линейка продукции по “достаточно низким ценам”, а его ассортимент включает “всё необходимое” - от продуктов питания до отдельных категорий промтоваров.

Ранее Telegraf.news рассказал, что белорусские депутаты регулярно устраивают подобные проверки магазинов на территории своих избирательных округов. После похожих проверок в июле этого года все депутаты отчитались о хорошем ассортименте, многие отметили “снижение” или “стабильность” цен на продукты.

Стабильность и снижение? Депутаты отчитались о проверках цен в магазинах по всей Беларуси