В Минске подняли стоимость автомобильных стоянок. Вот сколько придётся платить с 1 апреля

Опубликовано: 31.03.2026 15:56 , Обновлено: 31.03.2026

Хранение авто на централизованных городских стоянках с 1 апреля 2026 года подорожает для минчан. Об изменении своих тарифов за день до повышения предупредили на официальном сайте государственного объединения “Гаражи, автостоянки и парковки”.

Согласно официальному объявлению, с завтрашнего дня хранение транспортных средств на автостоянках столичного предприятия станет дороже как для физлиц, так и для компаний и индивидуальных предпринимателей. Последний раз о повышении тарифов компания официально объявляла в августе 2024 года. По сравнению с теми тарифами, новые - выше на 12% .

С 1 апреля 2026 года новый месячный тариф за хранение транспортного средства с допустимой максимальной массой до 3,5 тонн включительно (легковой автомобиль, вагон легковой) составит:

55,00 рублей - для физических лиц (было - 49 рублей),

59 рублей - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

При этом следует отметить, что это - базовый тариф, но на разных стоянках Минска стоимость стоянки может незначительно отличаться. Фактическая цена зависит от нескольких факторов. К примеру, стоимость хранения авто на многоуровневых парковках на нижних уровнях, как правило, обходится чуть дороже, чем на верхних.

[inf]Точный перечень платных стоянок и информацию о наличии там свободных для аренды мест можно посмотреть на сайте “Гаражи, автостоянки и парковки” по ссылке.[/inf]