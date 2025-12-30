В Минске и Бресте устроили распродажу ёлок по 1 рублю. Всего два дня и при одном условии

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Опубликовано: 30.12.2025 10:38 , Обновлено: 30.12.2025

Большинство белорусов, наверняка, уже успели навести праздничный марафет дома и водрузить в почётном углу главный символ приближающегося праздника. Если же вы из тех, кто не поддаётся всеобщей предновогодней суете и тянет до последнего, у вас есть отличный шанс сэкономить на ёлке. Одна из строительных торговых сетей Беларуси устроила масштабную распродажу живых елей.

Новогоднюю ёлку всего по 1 рублю предложила сеть строительных магазинов Mile, которая одна из первых начала продавать живые ели - срубленные и в кадках. Цены там и до распродажи были вполне приемлемые - живое дерево до полутора метров в кадке можно было взять за 30-40 рублей.

Но с нынешней акцией они, конечно, не сравнятся. Тут по цене сеть обошла даже лесхозы, которые традиционно предлагают самые бюджетные цены на свой живой товар.

По сути, живую ёлку покупателям предлагают в подарок - за символический рубль. Главное условие для участия в акции - покупка в самом магазине на определённую цену. От суммы в вашем чеке будет напрямую зависеть высота дерева, которое вам вручат за рубль:

за покупку на 50 рублей можно взять за рубль ёлку до 1,6 метра,

за покупку от 100 рублей — высотой от 1,6 метра.

В компании предупредили, что акция ограничена как количеством самих ёлок, оставшихся в продаже, так и по времени - распродавать лесные красавицы будут только два дня — 30 и 31 декабря.

Вот адреса магазинов, которые участвуют в акциях:

Минск, ул. Каменногорская, 3, к.5;

Минск, ул. Тимирязева, 127, ТД «Ждановичи»;

Минск, пр-т Независимости, 171;

Минск, Партизанский пр-т, 150А, ТЦ «МОМО»;

Минск, ТЦ «ГИППО», ул. Горецкого, 2;

Брест, ул. Карьерная, 9/Б.

Напомним, что в этом году россиян предупредили о скрытой опасности, которую потенциально могут нести в себе живые новогодние ёлки. Для того, чтобы уберечь себя от неё, специалисты рекомендуют не торопиться с украшением свежекупленной лесной красавицы и не заносить её сразу же в дом, а выдержать сутки на балконе. Белорусам тоже стоит последовать этому совету, причём причин тому сразу несколько.

Россиян предупредили о скрытой опасности живых ёлок. Почему и белорусам стоит выдержать сутки на балконе?